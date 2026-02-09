Im Dresdner Archiv der Avantgarden ist die Sammlung Egidio Marzonas untergebracht. Der Mäzen ist auch in Sachsen-Anhalt kein Unbekannter.

Dresden/MZ - „Blockhaus“ heißt in Dresden ein barockes Gebäude aus dem Jahr 1732, einst als Neustädter Wache errichtet. In den Folgejahren und -jahrzehnten immer mal wieder erweitert und umgebaut, brannte es im Zweiten Weltkrieg vollständig aus. 35 Jahre lang blieb es eine Ruine, dann wurde es als „Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft“ wieder aufgebaut, DDR-klassisch mit Festsaal, Klubsaal und öffentlicher Gaststätte, von außen in fast ursprünglichem Zustand. 1994 wurde es vom Bund an Sachsen veräußert, diente als Veranstaltungsort, wurde beim Hochwasser 2013 massiv geschädigt und stand daraufhin leer.