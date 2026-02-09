Nirgends in Deutschland ist das Geschlechterverhältnis unter jungen Erwachsenen so unausgeglichen wie in Sachsen-Anhalt: Es gibt deutlich mehr Männer als Frauen. Welche Gründe es dafür gibt.

Extremer Frauenschwund: Warum in Sachsen-Anhalt viel mehr junge Männer leben

Die Frauen verlassen Sachsen-Anhalt, zurück bleiben viele junge Männer.

Halle/MZ. - Viele Männer, deutlich weniger Frauen: Bei jungen Erwachsenen herrscht in Sachsen-Anhalt ein drastisches Ungleichgewicht der Geschlechter. So kommen auf rund 120.240 Männer im Alter von 18 bis 29 Jahren 103.177 Frauen. Das entspricht laut Statistischem Landesamt einem Verhältnis von 117 zu 100. Damit hat Sachsen-Anhalt den höchsten Männerüberschuss bundesweit.