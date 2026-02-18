Weberstraße und August-Bebel-Straße werden in Zeitz wieder Einbahnstraßen. Das hat der Stadtrat mehrheitlich beschlossen. Warum es aber nicht so schnell mit der Umsetzung geht.

Vernunft oder Verzögerung? Warum die Einbahnstraßen in Zeitz erst später kommen sollten

Die Sanierung des oberen Wendischen Berges in Zeitz beginnt vielleicht noch dieses Jahr.

Zeitz/MZ. - Zeitz wird wieder Einbahnstraßenstadt, aber nun wohl nicht so schnell, wie gedacht. „Die Wiederherstellung der Einbahnstraßenregelung wurde im Stadtrat als Einzelmaßnahme unter Beachtung der Notwendigkeit, der rechtlichen Zulässigkeit und der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Zeitz zur umgehenden Durchführung beschlossen“, erklärte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) dazu in der jüngsten Stadtratssitzung.