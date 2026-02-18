Ein Mann aus dem Raum Zerbst war am Dienstag mit seinem Hund auf eine Gassirunde gegangen und nicht zurückgekehrt. Die Suchaktion war ein Kampf gegen Zeit und Kälte.

Bein eingeklemmt und stark unterkühlt - Polizei findet vermissten Senior in Waldgebiet bei Zerbst

Zerbst/Dessau/MZ. - Im Raum Zerbst hat am Dienstag, 17. Februar, eine dramatische Rettungsaktion vorerst ein Happy End gefunden.

Eine nahe Angehörige hatte sich gegen 14 Uhr an die Polizei gewandt und einen 64 Jahren alten Mann als vermisst gemeldet. Der gesundheitlich eingeschränkte ältere Herr hatte am Dienstag gegen 8 Uhr sein Wohnhaus verlassen, um mit seinem Hund spazieren zu gehen, und war danach nicht wieder zurückgekehrt.

Die Polizei ging mit Spezialhunden und einem Hubschrauber auf die Suche - und konnte den Senior gegen 16 Uhr in einem Waldstück nahe Gödnitz westlich von Zerbst feststellen. Der Vermisste war in eine Notlage geraten, nachdem sich sein Bein zwischen Holzstämmen eingeklemmt hatte. Er war unterkühlt und hatte sich eine Wunde am Kopf zugezogen. Sein Hund war wohlauf.

Rettungskräfte brachten den 64-Jährigen daraufhin in eine Klinik.