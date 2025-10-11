weather bedeckt
Zeitz, Deutschland
  4. Verkehr in Zeitz: Stadtrat beschließt Fortschreibung des Verkehrskonzeptes: Wie Zeitz wieder Einbahnstraßen bekommt

Der Stadtrat stimmt der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes der Stadt Zeitz zu. Vieles bleibt, wie es ist, eine Änderung betrifft zwei Straßen. Was beschlossen wurde.

Von Angelika Andräs 11.10.2025, 09:00
Der Bus, der in der Schützenstraße hält, bremst den Verkehr vom Wendischen Berg kommend aus. Daran wird sich auch nichts ändern.
Zeitz/MZ. - Der Stadtrat hat gesprochen. Sprich, die Stadträte haben über die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes der Stadt Zeitz und über die konkret umzusetzenden Punkte abgestimmt.