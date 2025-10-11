Verkehr in Zeitz Stadtrat beschließt Fortschreibung des Verkehrskonzeptes: Wie Zeitz wieder Einbahnstraßen bekommt

Der Stadtrat stimmt der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes der Stadt Zeitz zu. Vieles bleibt, wie es ist, eine Änderung betrifft zwei Straßen. Was beschlossen wurde.