Verkehr in Zeitz Stadtrat beschließt Fortschreibung des Verkehrskonzeptes: Wie Zeitz wieder Einbahnstraßen bekommt
Der Stadtrat stimmt der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes der Stadt Zeitz zu. Vieles bleibt, wie es ist, eine Änderung betrifft zwei Straßen. Was beschlossen wurde.
11.10.2025, 09:00
Zeitz/MZ. - Der Stadtrat hat gesprochen. Sprich, die Stadträte haben über die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes der Stadt Zeitz und über die konkret umzusetzenden Punkte abgestimmt.