Die Stadt Ballenstedt hinkt mit ihren Jahresabschlüssen hinterher und denkt deshalb darüber nach, die Aufstellung ihres Haushalts extern zu vergeben. Bürgermeister Michael Knoppik spricht von einem Novum, das die Stadt in einer besonderen Situation entlasten soll.

Zu wenig Personal: Ballenstedt will Haushalt extern aufstellen lassen

Im Rathaus Ballenstedt wird darüber nachgedacht, die Aufstellung des Haushalts erstmals extern zu vergeben.

Ballenstedt/MZ. - Der nächste Haushalt für die Stadt Ballenstedt könnte nicht von der Verwaltung selbst, sondern von einem externen Dienstleister aufgestellt werden. Damit will sich die Verwaltung in einer besonderen Situation entlasten.