Plötzlich verschwunden Seit zwei Wochen vermisst! Wer hat Carl R. aus Halle gesehen? (Foto im Text)
Seit dem 2. Februar 2026 wird Carl R. aus Halle vermisst. Zuletzt wurde er in Halle gesehen. Die Polizei bittet jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe.
Aktualisiert: 18.02.2026, 13:29
Halle (Saale). – Seit dem 2. Februar 2026 wird Carl R. aus Halle vermisst, teilt die Polizei mit. Zuletzt wurde er in der Halle gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Foto: Polizeirevier Halle
Carl R. wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,9 Meter groß
- scheinbares Alter 15 bis 20 Jahre
- schlanke Gestalt
- braune, lockige Haare
- letzte bekannte Bekleidung: dunkelgrüne Winterjacke, schwarze Jeans, schwarze Wintermütze, schwarze Nike-Sportschuhe
Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthaltsort des Vermissten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.