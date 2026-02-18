Der Startschuss für die Komplettsanierung des Bitterfelder Innenstadtrings sollte Mitte Februar erfolgen. Daraus wird nichts. Was jetzt bereits passiert.

Baustart für Innenstadtring verschoben - Deshalb geht es in Bitterfeld erst im März in die Erde

Im Bereich der Loberbrücke starten die Bauarbeiten in Bitterfeld. Dafür müssen Bäume weichen. Grüne Kreuze zeigen an, wo die Säge zum Einsatz kommt.

Bitterfeld/MZ. - Der Bitterfelder Innenstadtring wird gebaut. „Das Geld ist da, die Aufträge sind vergeben. Die Anwohner und Gewerbetreibenden sind informiert“, sagt Dirk Weber, Bauamtsleiter in der Bitterfeld-Wolfener Stadtverwaltung. Es ist der Startschuss für eines der größten kommunalen Bauprojekte, die es in Bitterfeld in den vergangenen Jahren gegeben hat. Die Gesamtkosten werden derzeit auf 8,2 Millionen Euro prognostiziert.