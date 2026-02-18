weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Nach Überfall am Valentinstag: Überraschung in Magdeburg - „Christ“-Räuber aus Dessauer Rathaus-Center stellt sich der Polizei

Nach Überfall am Valentinstag Überraschung in Magdeburg - „Christ“-Räuber aus Dessauer Rathaus-Center stellt sich der Polizei

Während des Kinderfaschings wurde am Sonnabend ein Juwelier im Rathaus-Center Dessau überfallen. Der Täter flüchtete mit einem E-Scooter und hat sich nun selbst bei der Polizei gemeldet. Was bislang bekannt ist.

Aktualisiert: 18.02.2026, 11:55
Die geschlossene „Christ“-Filiale in Dessau nach dem Raub.
Die geschlossene „Christ“-Filiale in Dessau nach dem Raub. Foto MZ

Dessau/MZ. - Der Räuber aus der „Christ“-Filiale im Dessauer Rathaus-Center hat sich selbst bei der Polizei gestellt. Das haben Polizeiinspektion und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitgeteilt.