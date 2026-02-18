Nach Überfall am Valentinstag Überraschung in Magdeburg - „Christ“-Räuber aus Dessauer Rathaus-Center stellt sich der Polizei

Während des Kinderfaschings wurde am Sonnabend ein Juwelier im Rathaus-Center Dessau überfallen. Der Täter flüchtete mit einem E-Scooter und hat sich nun selbst bei der Polizei gemeldet. Was bislang bekannt ist.