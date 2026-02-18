Nahversorgung auf dem Land „Dein Schopp“ erobert den Saalekreis – welcher Ort kurz davor ist, die Rekordmarke zu knacken
Immer mehr Orte im Saalekreis wollen „Dein Schopp“. Welche neu dazugekommen sind, wie es vorangeht und welcher Ort die Abophase in Rekordzeit beenden will.
18.02.2026, 11:58
Saalekreis/MZ. - „Dein Schopp“ wächst – und das rasant. Die interaktive Karte auf der Website zeigt ein immer dichter werdendes Netz aus gelben, orangenen und lilafarbenen Punkten. Zahlreiche Standorte liegen im Saalekreis – und es werden immer mehr. Die nächsten beiden Orte stehen bereits in den Startlöchern, die Abophase hat begonnen.