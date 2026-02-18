Immer mehr Orte im Saalekreis wollen „Dein Schopp“. Welche neu dazugekommen sind, wie es vorangeht und welcher Ort die Abophase in Rekordzeit beenden will.

„Dein Schopp“ erobert den Saalekreis – welcher Ort kurz davor ist, die Rekordmarke zu knacken

230 Bürger und Bürgerinnen waren gekommen, um sich über das Konzept von „Dein Schopp“ zu informieren.

Saalekreis/MZ. - „Dein Schopp“ wächst – und das rasant. Die interaktive Karte auf der Website zeigt ein immer dichter werdendes Netz aus gelben, orangenen und lilafarbenen Punkten. Zahlreiche Standorte liegen im Saalekreis – und es werden immer mehr. Die nächsten beiden Orte stehen bereits in den Startlöchern, die Abophase hat begonnen.