Die Container für ihr neues Studio werden in desolatem Zustand geliefert. Doch Andrea Michaelis steckt jeden Wochenende Arbeit hinein – mit überraschendem Ergebnis. Kunden reisen mittlerweile aus Thüringen und Leipzig nach Obhausen.

„Schönheitswerk“ in Obhausen: Was diese Kosmetikerin aus einem Desaster machte

Über diese Nadel werden Polynukleotide aus Lachs-DNA in die Haut verabreicht. Diese und mehrere neuartige Behandlungen bietet Andrea Michaelis von nun an in ihrem Kosmetikinstitut „Schönheitswerk“ an.

Obhausen/MZ. - Was lange währt, wird endlich gut. Mit diesem Sprichwort kann Andrea Michaelis die Fertigstellung ihrer Container, in denen die Kosmetikerin neue Behandlungsmethoden durchführt, gut beschreiben. „In den letzten Monaten habe ich unter der Woche gearbeitet und an den Wochenenden viel Arbeit in die Container gesteckt.“ Diese Arbeit hat sich nun ausgezahlt. Michaelis kann ihren Kunden in ihrem Kosmetikinstitut „Schönheitswerk“ in Obhausen seit Kurzem neue Behandlungsmethoden anbieten.