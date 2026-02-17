weather schneeschauer
Kinderbetreuung Hettstedter Tagesmütter wehren sich: „Wir sind kein kostenrelevanter Luxus!“

Die Stadt Hettstedt plant Sparmaßnahmen – auch bei der Kinderbetreuung. Künftig sollen Eltern für über Dreijährige in der Tagespflege weiter den höheren Krippenbeitrag zahlen. Die Tagesmütter warnen: Das belaste Familien und gefährde das Betreuungsangebot.

Von Susanne Christmann Aktualisiert: 18.02.2026, 15:50
Betreuung durch eine Tagesmutter darf kein kostenrelevanter Luxus sein, fordern die Hettstedterinnen Daniela Bänsch und Nancy Franz.
Betreuung durch eine Tagesmutter darf kein kostenrelevanter Luxus sein, fordern die Hettstedterinnen Daniela Bänsch und Nancy Franz.

Hettstedt/MZ. - „Das ist nicht fair!“ sagen Daniela Bänsch und Nancy Franz aufgebracht. Die beiden betreiben in Hettstedt je eine Tagespflegestelle für Kinder im Krippen- und Kita-Alter.