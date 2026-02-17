EIL:
Kinderbetreuung Hettstedter Tagesmütter wehren sich: „Wir sind kein kostenrelevanter Luxus!“
Die Stadt Hettstedt plant Sparmaßnahmen – auch bei der Kinderbetreuung. Künftig sollen Eltern für über Dreijährige in der Tagespflege weiter den höheren Krippenbeitrag zahlen. Die Tagesmütter warnen: Das belaste Familien und gefährde das Betreuungsangebot.
Aktualisiert: 18.02.2026, 15:50
Hettstedt/MZ. - „Das ist nicht fair!“ sagen Daniela Bänsch und Nancy Franz aufgebracht. Die beiden betreiben in Hettstedt je eine Tagespflegestelle für Kinder im Krippen- und Kita-Alter.