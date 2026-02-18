Müssen KKM-Mitarbeiter „dienen und leisten“? Das hatte ein Gast einer Lesung in Köthen gefordert. KKM-Chef Christine Friedrich will das so nicht stehen lassen.

Kritik an Sauberkeit und Freundlichkeit - Wie Chefin der Köthener KKM auf Leserbrief in der MZ reagiert

Als Filmjournalist und Autor Knut Elstermann im Veranstaltungszentrum in Köthen zum Vortrag eingeladen hatte, waren viele Interessierte dabei.

Köthen/MZ. - „Es ist sehr schade, dass Herrn Schneiders positiver Gesamteindruck der Veranstaltung mit Knut Elstermann im Veranstaltungszentrum getrübt wurde.“ Mit diesen Worten reagiert Christine Friedrich, die Geschäftsführerin der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM), in einem Leserbrief auf die Kritik von Gunter Schneider.