weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Tag der Entscheidung: Kein Schnäppchen: Kreistag Anhalt-Bitterfeld stimmt zur Übernahme der Helios Klinik in Zerbst ab

EIL:
Bergzoo in Halle: Stehen die Magischen Lichterwelten vor dem Aus?
Bergzoo in Halle: Stehen die Magischen Lichterwelten vor dem Aus?

Tag der Entscheidung Kein Schnäppchen: Kreistag Anhalt-Bitterfeld stimmt zur Übernahme der Helios Klinik in Zerbst ab

Obwohl der Landkreis Anhalt-Bitterfeld für den Kauf der Anteile an der Helios Klinik Zerbst keinen Kaufpreis zahlen muss, ist die Übernahme alles andere als billig.

Von Karl Ebert Aktualisiert: 18.02.2026, 17:29
Zum 1. März will der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Helios Klinik in Zerbst in seine Trägerschaft übernehmen.
Zum 1. März will der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Helios Klinik in Zerbst in seine Trägerschaft übernehmen. Foto: Daniela Apel

Köthen/MZ. - Am Donnerstag werden zunächst der Kreis- und Finanzausschuss und anschließend der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld zur Übernahme der Helios Klinik Zerbst in die Trägerschaft des Landkreises beraten und befinden. Eile ist geboten, denn am 28. Februar endet das eigentlich bereits für den 19. Dezember letzten Jahres angekündigte Engagement eines der größten deutschen Gesundheitsunternehmen.