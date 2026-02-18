weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Gefährliche Kreuzung an B185: Längeres Grün Mildenseer Kreuz „reicht nicht“ - Ortschaftsrat erneuert Forderung nach Rotblitzer

Zuletzt ist es etwas ruhiger geworden um das Mildenseer Kreuz. Den Ortschaftsrat beruhigt das aber nicht.

Von Danny Gitter 18.02.2026, 17:33
Am Mildenseer Kreuz gibt es immer wieder schwere Unfällt.
Mildensee/MZ. - Die Mitglieder des Ortschaftsrats Mildensee begrüßen die seit einigen Monaten verlängerte Grünphase für Fußgänger und Radfahrer, die die B185 auf Höhe der Ortseinfahrt Breitscheidstraße kreuzen, sie fordern aber dennoch Tempo bei weiteren geforderten Maßnahmen.