Dessau-Roßlau/MZ. - Deutschland, ein Wintermärchen. Das dachten wohl nicht wenige, wenn sie den Blick über die weißen, schneebedeckten Landschaften schweifen ließen, die sich dem Betrachter in den vergangenen Wochen immer wieder geboten haben. Doch der Schnee lag seit Jahresbeginn auch wochenlang in dicken Schichten auf den Dessau-Roßlauer Solarparks. Da in diesem Fall kein Sonnenlicht mehr durchdringt, dürfte die Stromerzeugung dieser Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) gegen Null laufen. Führt das zu Problemen in der örtlichen Energieversorgung? Warum werden die Anlagen nicht beräumt?