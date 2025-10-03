Energiewende in Dessau-Roßlau Neuer Solarpark auf altem Militärgelände in Roßlau geplant - Stadt weist AfD-Kritik zurück
Der Ausbau der Solarenergie in Dessau-Roßlau geht weiter. Ein Investor aus Bayern plant in der Doppelstadt ein Projekt.
03.10.2025, 10:30
Rosslau/MZ. - Der Ausbau der Solarenergie in Dessau-Roßlau geht weiter. Nachdem in den vergangenen Monaten und Jahren zahlreiche neue großflächige und kommerziell betriebene Photovoltaikanlagen genehmigt wurden, hat ein Investor nun eine neue Fläche ins Auge gefasst.