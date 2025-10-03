weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Energiewende in Dessau-Roßlau: Neuer Solarpark auf altem Militärgelände in Roßlau geplant - Stadt weist AfD-Kritik zurück

Energiewende in Dessau-Roßlau Neuer Solarpark auf altem Militärgelände in Roßlau geplant - Stadt weist AfD-Kritik zurück

Der Ausbau der Solarenergie in Dessau-Roßlau geht weiter. Ein Investor aus Bayern plant in der Doppelstadt ein Projekt.

Von Oliver Müller-Lorey 03.10.2025, 10:30
Geplant ist eine Solaranlage auf fünf Hektarn.
Geplant ist eine Solaranlage auf fünf Hektarn. Foto: Daniela Apel

Rosslau/MZ. - Der Ausbau der Solarenergie in Dessau-Roßlau geht weiter. Nachdem in den vergangenen Monaten und Jahren zahlreiche neue großflächige und kommerziell betriebene Photovoltaikanlagen genehmigt wurden, hat ein Investor nun eine neue Fläche ins Auge gefasst.