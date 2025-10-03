Der Ausbau der Solarenergie in Dessau-Roßlau geht weiter. Ein Investor aus Bayern plant in der Doppelstadt ein Projekt.

Neuer Solarpark auf altem Militärgelände in Roßlau geplant - Stadt weist AfD-Kritik zurück

Geplant ist eine Solaranlage auf fünf Hektarn.

Rosslau/MZ. - Der Ausbau der Solarenergie in Dessau-Roßlau geht weiter. Nachdem in den vergangenen Monaten und Jahren zahlreiche neue großflächige und kommerziell betriebene Photovoltaikanlagen genehmigt wurden, hat ein Investor nun eine neue Fläche ins Auge gefasst.