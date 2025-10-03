Musiker in einer Straßenbahn? Das gibt es am Samstag in Halle. Der „Staatskapelle-Express“ feiert das 20-jährige Jubiläum der Staatskapelle.

Halle (Saale)/MZ/NAY. - Am Samstag, 4. Oktober, soll fünf Stunden lang eine Straßenbahn der besonderen Art in Halle unterwegs sein. Der Verein „Freunde der Staatskapelle Halle“ hat anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Staatskapelle eine historische Tatra-Bahn gechartert, in der Musiker ihre Instrumente vorstellen und kurze Kostproben geben.

Von 11 bis 16 Uhr soll die Sonderstraßenbahn auf einem Rundkurs zwischen Marktplatz, Steintor, Riebeckplatz und Franckeplatz unterwegs sein. Die Fahrt dauert etwa 15 Minuten. Mitfahren ist kostenlos und man kann an den vier genannten Haltestellen ein- oder aussteigen. Am Marktplatz soll die Bahn immer rund 5 Minuten lang stehen.

„Treffen Sie, hören Sie die Musiker unserer Staatskapelle auf einer musikalischen Rundfahrt mit unserer historischen Tatra-Bahn“, heißt es auf einem Infoflyer des Vereins. Im Laufe des Nachmittags soll die Musikerbesetzung im „Staatskapelle-Express“ immer wieder mal wechseln. Es soll auch die Möglichkeit geben, mit den Musikern und mit Vereinsmitgliedern ins Gespräch zu kommen.

Die Staatskapelle Halle gehört zu den größten Sinfonieorchestern Mitteldeutschlands. Seit der Spielzeit 2022/2023 ist Fabrice Bollon Generalmusikdirektor und Chefdirigent.