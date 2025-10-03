Regional einkaufen und genießen heißt es wieder am Samstag, 4. Oktober, wieder in Dessau-Roßlau.

44. Auflage steht an - Regionaler Bauernmarkt findet am Wochenende auf dem Marktplatz statt

Dessau/MZ. - Regional einkaufen und genießen heißt es wieder am Samstag, dem 4. Oktober, in Dessau-Roßlau. Die Stadt Dessau-Roßlau lädt gemeinsam mit dem Verein Regionalmarke Mittelelbe zum 44. traditionellen Bauern- und Regionalmarkt ein. Von 8 bis 14 Uhr werden über 20 Aussteller und Direktvermarkter in der Zerbster Straße abwechslungsreiche regionale Spezialitäten anbieten.

Besucher finden auf dem Bauernmarkt mit Händlern aus der Region Pflanzen, Kräuter- und Honigvariationen, Marmeladen, aber auch Ofenbrot, Obst und Gemüse. Darüber hinaus wird eine große Vielfalt an Ziegen- und Schafskäse im Sortiment geboten. Regionale Wurstwaren sowie Räucherfisch runden das Angebot ab, teilt die Stadt in einer Mitteilung mit.

Gleichfalls präsentiert und angeboten werden darüber hinaus handwerkliche Produkte wie Textilien, Korbwaren, Bürsten und Pantoffeln. Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt informiert dazu über gesundes Essen und zu Inhaltsstoffen in Lebensmitteln. Eine Feldküche und ein Waffelstand sorgen fürs leibliche Wohl.