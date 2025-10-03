Autofahrer müssen sich ab dem 7. Oktober auf die Sperrung von Spuren einrichten.

Sangerhausen. - Auf der Autobahn 38 im Landkreis Mansfeld-Südharz müssen sich Reisende in der nächsten Woche auf Einschränkungen gefasst machen. Darauf hat die Autobahn GmbH des Bundes jetzt hingewiesen. Betroffen ist der rund zwölf Kilometer lange Abschnitt der A38 vom Rastplatz Goldene Aue zwischen Roßla und Berga bis zur Anschlussstelle Heringen.

In diesem Bereich kommt es in Fahrtrichtung Göttingen vom Dienstag, 7. Oktober, ab zirka 12 Uhr, bis zum Freitag, 10. Oktober, ebenfalls etwa 12 Uhr, zu Verkehrseinschränkungen, informiert Theresa Looke von der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH. Es werde zeitweise eine Sperrung von Spuren und Geschwindigkeitsbegrenzungen geben.

Grund für die Einschränkungen sind Instandsetzungsarbeiten. Die Autobahn GmbH bittet Autofahrer, in den betroffenen Bereichen mit einer angepassten Fahrweise Rücksicht auf die Bauleute zu nehmen.