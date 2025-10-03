Paul Hamella war Kapitän der U19 des Halleschen FC, bekam einen Profivertrag. Der Durchbruch blieb ihm aber verwehrt. Wie er heute darüber denkt.

So blickt Paul Hamella auf seinen Abschied vom HFC

Halle/MZ/CKI - Die Fragen aller Fragen beantwortet Paul Hamella kurz und knapp. Der Verteidiger von Union Sandersdorf lebt in Pouch, der kleinen Ortschaft zwischen Muldestausee und Großem Goitzschesee. Welches der Gewässer bevorzugt Hamella? „Ich bin Spieler von Sandersdorf, deshalb ist die Antwort klar. Etwas anderes zu sagen, wäre dämlich.“ Der Große Goitzschesee gehört administrativ zur Stadt Sandersdorf-Brehna und ist damit Hamellas Favorit.