Zum Tag der Deutschen Einheit hat die Dessau-Roßlauer CDU traditionell zum Gedenken an die Friedensglocke eingeladen. Warum es diesmal ein vor allem nachdenkliches Erinnern war.

„Sind wir noch ein Volk?“ - Nachdenkliche Stimmen am 3. Oktober an der Dessauer Friedensglocke

Feierstunde am 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit auf dem Platz der Deutschen Einheit in Dessau.

Dessau/MZ - Der Tag der Deutschen Einheit ist ein Tag der Freude und des Nachdenkens, sagte Uwe Groneberg, Kreisvorsitzender der CDU, am Freitagvormittag an der Friedensglocke auf dem Platz der Deutschen Einheit in Dessau.