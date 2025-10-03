Der Berliner Schauspieler Bernd Stempel ist am 8. Oktober im Naumburger Theater mit seinem Balladenabend zu erleben. Er hat einige Kindheitsjahre in der Saalestadt verbracht. Welche Erinnerungen er hat.

„Ein riesiger Spielplatz“ - Wie sich Schauspieler Bernd Stempel an Naumburg erinnert

Naumburg - Denkt Bernd Stempel zurück an seine wenigen Naumburger Jahre, weiß er dennoch viel zu erzählen. „Es war eine der schönsten Zeiten. Ich habe mich sehr wohl gefühlt“, sagt der 71-jährige Schauspieler, der mit einem Balladenabend am Mittwoch, 8. Oktober, im Theater Naumburg gastieren wird.