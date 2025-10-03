Ein Sattelzugfahrer holt bei einer Firma in Mansfeld mehrere Tonnen Kupfer ab. Später stellt sich heraus, dass es sich gar nicht um die beauftragte Spedition handelte.

Mansfeld/MZ. - Opfer eines dreisten Betrügers ist eine Firma in Mansfeld geworden. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, war am Donnerstagvormittag ein Sattelzug bei der Firma vorgefahren, um mehrere Tonnen Kupfer im Wert von mehr als 130.000 Euro abzuholen. Der Fahrer habe sich ordnungsgemäß mit Unterlagen und einem am Lkw angebrachten schwedischen Kennzeichen angemeldet. Daraufhin sei das Fahrzeug beladen worden und habe gegen 12.30 Uhr das Gelände verlassen.

Wie sich später herausstellte, handelte es sich aber nicht um die beauftragte Spedition. Der Fahrer wird als etwa 1,80 Meter groß, 35 bis 45 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren, kariertem Hemd, gelber Warnweste sowie osteuropäischem Akzent beschrieben. Das zuständige Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Halle ermittle in dem Fall.