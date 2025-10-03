Fabian Kunze trifft am Sonntag in Plotha im Spiel gegen Freiberg auf alte Bekannte aus der Heimat. Dann muss der HCB-Trainer improvisieren, weil sich das Lazarett der Burgenländer immer mehr füllt.

Sieben Stammkräfte fehlen: Wie der HCB auf die Verletztenliste reagiert

Vuk Cetnik, hier beim Wurf im Auftaktspiel gegen Köthen, gehört aktuell zu den Verletzten beim Regionalligisten HC Burgenland. Dieser muss deshalb am Sonntag ab 17 Uhr in Plotha gegen Freiberg im Rückraum ohne Linkshänder auskommen.

Plotha. - Es ist wie verhext: Ähnlich wie in der vergangenen Saison in der 3. Liga, als sie am Ende absteigen musste, kämpft die erste Männermannschaft des HC Burgenland derzeit mit akuten Verletzungssorgen. Vor dem anstehenden Heimspiel in der Regionalliga gegen die HSG Freiberg (Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle Plotha) ist Trainer Fabian Kunze deshalb am Tüfteln, wie er die zahlreichen Ausfälle kompensieren könnte.