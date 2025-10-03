Handball im Burgenlandkreis Sieben Stammkräfte fehlen: Wie der HCB auf die Verletztenliste reagiert
Fabian Kunze trifft am Sonntag in Plotha im Spiel gegen Freiberg auf alte Bekannte aus der Heimat. Dann muss der HCB-Trainer improvisieren, weil sich das Lazarett der Burgenländer immer mehr füllt.
03.10.2025, 16:00
Plotha. - Es ist wie verhext: Ähnlich wie in der vergangenen Saison in der 3. Liga, als sie am Ende absteigen musste, kämpft die erste Männermannschaft des HC Burgenland derzeit mit akuten Verletzungssorgen. Vor dem anstehenden Heimspiel in der Regionalliga gegen die HSG Freiberg (Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle Plotha) ist Trainer Fabian Kunze deshalb am Tüfteln, wie er die zahlreichen Ausfälle kompensieren könnte.