Mit seinen 16 Jahren ist der Hohenmölsener Sean-Luca Iser als DJ Sluux schon auf diversen Veranstaltungen der Region aufgetreten. Wo er an diesem Samstag auflegt.

Vom Parkfest in die Welt? Was DJ Sluux aus Hohenmölsen noch vorhat

Zuhause übt der 16-jährige Hohenmölsener Sean-Luca Iser alias DJ Sluux noch mit einem Einsteigermodell eines DJ-Pults, doch bald soll eine teurere Variante her.

Hohenmölsen/MZ. - Freunde der elektronischen Tanzmusik, die in den vergangenen Monaten Veranstaltungen der Region besucht haben, haben ihn womöglich schon gesehen und zu der Musik getanzt, die er aufgelegt hat. Denn obwohl er gerade einmal 16 Jahre jung ist, ist der Hohenmölsener Sean-Luca Iser als Discjockey unter seinem Künstlernamen „DJ Sluux“ mit seinen Auftritten schon viel herumgekommen.