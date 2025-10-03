Thurland/MZ. - Zum Verkehrsunfall zwischen einem 44-jährigen Ford-Fahrer und dem 26-jährigen Fahrer eines BMW ist es am Donnerstag gegen 18.50 Uhr auf der Landstraße 136 bei Thurland gekommen. Wie die Polizei dazu weiter mitteilt, waren beide Fahrer dort in Richtung der Kreuzung zur Bundesstraße B 184 hintereinander unterwegs. In Höhe des Kreuzungsbereiches musste der 26-Jährige verkehrsbedingt halten, was der hinter im fahrende Mann nicht rechtzeitig bemerkte und auffuhr. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.