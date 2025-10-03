Nach Diebstahl in einem Zeitzer Baumarkt stellen Mitarbeitende den Täter: Was die Polizei bei ihm findet

Die Polizei wurde wegen eines Diebstahls nach Zeitz gerufen. Sie fand mehr als das Diebesgut beim Täter.

Zeitz/MZ/and. - Am Donnerstagmittag kam es, wie die Polizei informiert, in einem Zeitzer Baumarkt zu einem Diebstahl. Ein 27-Jähriger verließ den Markt zunächst ohne Waren, begab sich – Zeugenaussagen zufolge – anschließend in den Außenbereich und nahm dort einen Akku-Schrauber an sich, der am Zaun lag.

Eine Zeugin beobachtete dies und informierte Mitarbeitende des Marktes. Der Mann flüchtete. Kurze Zeit später wurden er fußläufig in der Käthe-Kollwitz-Siedlung gesichtet. Mitarbeitende des Baumarkts stellten ihn dort mit dem Diebesgut, heißt es weiter von der Polizei. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen durch die inzwischen verständigte Polizei wurde ein griffbereit mitgeführtes Klappmesser gefunden und sichergestellt.

Gegen den Tatverdächtigen wird wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt. Das Diebesgut wurde zurückgegeben. Geprüft werde außerdem, ob der Tatverdächtige die Ware zuvor von innen über den Zaun geworfen hat, um sie außerhalb des Kassenbereichs an sich zu nehmen.