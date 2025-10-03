Nils Wiesner stellt seinen historischen Roman „Das Raunen der Runen“ mit einer Lesung vor. Das Buch erscheint im neuen Verlag und mit einer weiteren Geschichte.

Der Merseburger Autor Nils Wiesner hat sein Buch „Das Raunen der Runen“ neu aufgelegt und stellt es mit einer Lesung vor.

Merseburg/MZ. - Das Buch gab es viele Jahre nicht zu kaufen. „Ich wurde trotzdem immer wieder darauf angesprochen, ob man es irgendwann wieder kaufen könne“, sagt Nils Wiesner. Nun hat der Merseburger Autor sein Werk „Das Raunen der Runen“ neu auflegen lassen. Das Buch kommt aber nicht nur aus einem neuen Verlag, auch am Inhalt hat der Autor noch etwas verändert.