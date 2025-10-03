weather wolkig
  4. Stadtfest in Sangerhausen: Sangerhäuser Kobermännchenfest soll noch größer werden - Was zum Jubiläum geplant ist

Das Kobermännchenfest in Sangerhausen gibt es 2026 genau 30 Jahre. Dazu ist eine ganz besondere Ausgabe des Fests vorgesehen.

Von Frank Schedwill 03.10.2025, 08:09
Die Sangerhäuser Innenstadt war zum Kobermännchenfest in diesem Jahr so voll wie selten. 2026 zum Jubiläum soll das genauso werden. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Das Kobermännchenfest im kommenden Jahr wird höchstwahrscheinlich noch größer als die bisherigen Ausgaben werden. Das hat Sven-Bolko Heck, der der Ausrichter der Großveranstaltung, am Donnerstagabend im Gewerbeverein angekündigt.