Bernburg/MZ. - 13 Rotlichtverstöße binnen 20 Minuten allein durch Linksabbieger von der Friedensallee hatte die MZ an einem Montagnachmittag im Berufsverkehr auf der Bernburger Annenkreuzung gezählt. Der Beitrag über diese Beobachtung wurde unter anderem auf der MZ-Facebookseite heiß diskutiert.