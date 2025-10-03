Die Zeitzer Weinprinzessin Kim Lisa Gerstenberg hat am Morgen des 3. Oktober auf Kloster Posa die Radler auf die Strecke geschickt. Gefahren wird bis zum Nachmittag.

Abradeln in Zeitz: Hunderte genießen Natur und Wein entlang der Weinroute an der Weißen Elster

Tag der Deutschen Einheit im Burgenlandkreis

Das Abradeln der Weinroute an der Weißen Elsterstartete wie immer am 3. Oktober auf Kloster Posa in Zeitz.

Zeitz/MZ. - Ketten greifen in Ritzel, Pedale kreisen: Seit dem Morgen sind in der Region Zeitz wieder hunderte Radfahrer unterwegs. Auf Straßen zwischen Zeitz und Crossen (Thüringen) sind Autofahrer an diesem Freitag zeitweise klar die Minderheit.