  4. Ortschaftsrat Gerbstedt irritiert: Spendenbrief des Ortsbürgermeisters sorgt für Querelen in Gerbstedt

Eigentlich sollte das 1.040-jährige Jubiläum der Stadt Gerbstedt ein Grund zur Freude sein. Doch hinter den Kulissen trübten interne Querelen die Feststimmung und waren jetzt Thema im Ortschaftsrat. Was war los?

Von Beate Thomashausen 03.10.2025, 10:44
Schnappschuss vom Festumzug in Gerbstedt zum Stadtjubiläum.
Schnappschuss vom Festumzug in Gerbstedt zum Stadtjubiläum. (Foto: Maik Schumann)

Gerbstedt/MZ - Eigentlich sollte das 1.040-jährige Jubiläum der Stadt Gerbstedt ein Grund zur Freude sein: Ein buntes Stadtfest im September mit Festumzug, Proklamation der Kuchenlandkönigin, Musik, Unterhaltung und einer eigens erstellten Festschrift lockte zahlreiche Besucher an. Doch hinter den Kulissen trübten interne Querelen die Feststimmung.