Gerbstedt/MZ - Eigentlich sollte das 1.040-jährige Jubiläum der Stadt Gerbstedt ein Grund zur Freude sein: Ein buntes Stadtfest im September mit Festumzug, Proklamation der Kuchenlandkönigin, Musik, Unterhaltung und einer eigens erstellten Festschrift lockte zahlreiche Besucher an. Doch hinter den Kulissen trübten interne Querelen die Feststimmung.