Gerbstedt/MZ - Ob wohl der Quark-Himbeer-Baiser-Kuchen den Ausschlag für die Entscheidung der Jury gab? Man wird es nie ganz herausfinden können. Fakt ist aber: Julia I. wird eine zweite Amtszeit als Kuchenlandkönigin haben. Der Gerbstedter Ortschaftsrat stimmte bei dem kleinen Ausscheid während des Stadtfestes in Gerbstedt mehrheitlich für Julia Winkelmann.

Da eine Majestät, die das Kuchenland regieren möchte, nicht nur ein Händchen für das Kuchenbacken, sondern auch Wissen rund um Gerbstedt mitbringen muss, mussten sich die beiden Kandidaten auch heimatgeschichtlichen Fragen stellen. Dank des Bergbauexperten Thomas Wäsche und dem Vortrag, den dieser 1.040-Jahr-Feier in Gerbstedt hielt, war Julia Winkelmann bestens präpariert und konnte auch knifflige Fragen rund um die Gerbstedter Bergbauhistorie beantworten.

Julia Winkelmann ist nun überglücklich, dass sie eine zweite Amtszeit erleben darf. „Das hat mir so großen Spaß gemacht, dass ich mir dachte, dass ich mich noch ein zweites Mal bewerben möchte“, sagte sie. Nun freut sie sich, bei den vielen Festen und Veranstaltungen, zu denen sie eingeladen wird, wieder vieles zu erleben, neue und interessante Menschen kennenzulernen und natürlich ihre Heimatregion zu vertreten.

Wahrscheinlich wird sie beim Wiesenfestumzug am Freitagnachmittag in Eisleben mit dabei sein. Ihren anderen Hobbys und Verpflichtungen will Winkelmann freilich ebenfalls weiterhin nachkommen. So engagiert sich die Kuchenlandkönigin von Kindesbeinen an in der Feuerwehr ihrer Heimatstadt und leitet dort mittlerweile die jüngsten Brandschützer an.