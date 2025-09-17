Um das Theaterstück „Monkey Island – Ich will Pirat werden“ wieder auf die Bühne zu bringen, haben der Chaos Theater Club und die Kulturreederei aus Halle einen Spendenaufruf gestartet. Knapp 20.000 Euro werden noch gebraucht. Aber was ist, wenn es nicht klappt?

In Halle gibt es gegen eine Spende die Rolle als Leiche

Das ist der Spendenaufruf für das Theaterstück "Monkey Island - Ich will Pirat werden" vom Chaos Theater Club in Halle.

Halle/MZ. - Nur noch 15 Tage, um an 25.000 Euro zu kommen. Eine ziemlich wackere Aufgabe, vor der Martin Kreusch mit seinem „Chaos Theater Club“ steht. Aber keine, die für einen Piraten nicht zu meistern wäre. Kreisch hat die Vision, das Theaterstück „Monkey Island – Ich will Pirat werden“ wieder auf die hallesche Bühne zu bringen.