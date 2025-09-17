Fußball-Tippspiel im Burgenlandkreis 50 Euro gehen nach Großkorbetha, aktuell bestes Team kommt aus Punschrau
Holger Hartmann holt sich in der vierten Runde den Wochensieg. Wechsel an der Spitze der Gesamtwertung.
Naumburg/tok. - Holger Hartmann aus Großkorbetha hat die vierte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 43-Jährige, der früher aktiv für den TSV Großkorbetha gespielt hat, dann acht Jahre Co-Trainer der ersten Mannschaft an der Seite von Daniel Küster war und im Vertrieb einer Bad Sulzaer Mineralfutterfirma arbeitet, kam als Einziger der insgesamt mehr als 360 Tipper auf 15 Punkte. Der Gewinner der Gesamtwertung erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.
Resultate/Holger Hartmanns Tipps
SC Naumburg – TSV Leuna 1:4/1:2
Sportring Mücheln – BSC Laucha 2:1/2:1
TSV Großkorbetha - Wacker Wengelsdorf 4:1/2:1
FSV Klosterhäseler II – Balgstädt/Laucha II 2:3/1:2
Blau-Weiß Bad Kösen II – VSG Löbitz 12:1/2:1
Mertendorf II - Lossa abgebrochen
SV Burgwerben – SC Naumburg III 3:0/2:1
SV Kaiserpfalz – Reinsdorf/Weißenschirmbach 2:1/2:1
Baumersroda II/Burgscheidungen – Herrengosserstedt II 2:3/1:2
SC Naumburg II – FC ZWK Nebra 2:5/1:2
Stand der Gesamtwertung
1. Axel Böttger (Wetzendorf) 41
2. Mike Schwabe (Punschrau) 37
2. Florian Frenzel (Wangen) 37
4. Holger Hartmann (Großkorbetha) 35
4. Carl Hoffrichter (Naumburg) 35
4. Martin Schumann (Freyburg) 35
4. Michael Staake (Reinsdorf) 35
4. Rick Voigt (Freyburg) 35
9. Ralf Kunze (Naumburg) 34
9. Max Wege (Leipzig) 34
9. Stefan Bärhold (Lossa) 34
9. Hildegard Haller (Gernstedt) 34
Das beste Team der Gesamtwertung sind nun Franziska und Mike Schwabe aus Punschrau mit 34,5 Punkten im Schnitt. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.