Ein schwerer Schicksalsschlag hat das Leben von Florian Funke verändert. Seine Partnerin liegt seit April 2024 im Wachkoma. Mit einem Buch verarbeitet er das Erlebte. Welches Ziel er verfolgt.

Nach Schlaganfall: Florian Funke kämpft mit Buch um Rückkehr seiner Partnerin nach Vietnam

Florian Funke und seine Partnerin, hier 2021 bei ihrem ersten Treffen in Thailand, als die Corona-Bestimmungen das Einreisen wieder möglich machten. 2024 erleitt die Frau einen Schlaganfall. Jetzt kämft Funke darum, sie nach Hause zu ihrer Familie bringen zu können.

Bad Schmiedeberg/Dessau/MZ. - Es riecht nach Desinfektionsmittel, die Monitore piepen leise. Florian Funke sitzt an einem Krankenhausbett, sein Laptop aufgeklappt. Immer wieder blickt er auf die junge Frau neben sich. Sie ist 30 Jahre alt, seine Partnerin, die Mutter ihres gemeinsamen Sohnes. Ihre Augen folgen seinen Bewegungen, beschreibt er, manchmal würde sogar ein kleines Lächeln über ihr Gesicht huschen, manchmal Tränen. Worte kann sie nicht mehr formen. Seit jenem Dienstag nach Ostern 2024 liegt sie im Wachkoma.