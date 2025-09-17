weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Zehn Jahre Skoda-Vertrieb: Weißenfelser Skoda-Autohaus feiert Jubiläum

EIL:
Tödlicher Chemieunfall bei Romonta in Amsdorf: Ein Arbeiter stirbt, mehrere Verletzte
Tödlicher Chemieunfall bei Romonta in Amsdorf: Ein Arbeiter stirbt, mehrere Verletzte

Zehn Jahre Skoda-Vertrieb Weißenfelser Skoda-Autohaus feiert Jubiläum

Warum Weißenfelser Unternehmer Andreas Kittel einst den Zuschlag für den Skoda-Standort bekam, wie er sich für die Zukunft aufstellt und wie er die Konkurrenz durch chinesische Autohersteller einschätzt.

Von Meike Ruppe-Schmidt 17.09.2025, 14:00
Standort-Leiterin Susan Kittel (2.v.l.) empfing mit ihrem Team (in grünen Shirts) am Samstag viele Besucher im Weißenfelser Skoda-Autohaus, darunter Reinhold Schmidt (3.v.l.) und Sven Pöhl (2.v.r.). Im Hintergrund steht der neue Elektro-Skoda Elroq.
Standort-Leiterin Susan Kittel (2.v.l.) empfing mit ihrem Team (in grünen Shirts) am Samstag viele Besucher im Weißenfelser Skoda-Autohaus, darunter Reinhold Schmidt (3.v.l.) und Sven Pöhl (2.v.r.). Im Hintergrund steht der neue Elektro-Skoda Elroq. Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Weißenfels - Sektgläser klirren, grüne Luftballons wehen im Wind. Die Stimmung ist gelöst auf dem Gelände des Weißenfelser Skoda-Autohauses in der Johann-Reis-Straße. Am Wochenende feierte man hier das zehnjährige Bestehen – gleichzeitig mit dem 130. Jubiläum der Automarke Skoda.