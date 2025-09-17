EIL:
Zehn Jahre Skoda-Vertrieb Weißenfelser Skoda-Autohaus feiert Jubiläum
Warum Weißenfelser Unternehmer Andreas Kittel einst den Zuschlag für den Skoda-Standort bekam, wie er sich für die Zukunft aufstellt und wie er die Konkurrenz durch chinesische Autohersteller einschätzt.
17.09.2025, 14:00
Weißenfels - Sektgläser klirren, grüne Luftballons wehen im Wind. Die Stimmung ist gelöst auf dem Gelände des Weißenfelser Skoda-Autohauses in der Johann-Reis-Straße. Am Wochenende feierte man hier das zehnjährige Bestehen – gleichzeitig mit dem 130. Jubiläum der Automarke Skoda.