Warum Weißenfelser Unternehmer Andreas Kittel einst den Zuschlag für den Skoda-Standort bekam, wie er sich für die Zukunft aufstellt und wie er die Konkurrenz durch chinesische Autohersteller einschätzt.

Standort-Leiterin Susan Kittel (2.v.l.) empfing mit ihrem Team (in grünen Shirts) am Samstag viele Besucher im Weißenfelser Skoda-Autohaus, darunter Reinhold Schmidt (3.v.l.) und Sven Pöhl (2.v.r.). Im Hintergrund steht der neue Elektro-Skoda Elroq.

Weißenfels - Sektgläser klirren, grüne Luftballons wehen im Wind. Die Stimmung ist gelöst auf dem Gelände des Weißenfelser Skoda-Autohauses in der Johann-Reis-Straße. Am Wochenende feierte man hier das zehnjährige Bestehen – gleichzeitig mit dem 130. Jubiläum der Automarke Skoda.