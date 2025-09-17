Nach vielen Jahren Vorbereitung und Hoffen geht ein großer Wunsch in Erfüllung. Mit dem Abriss des Eckhauses entspannt sich die Verkehrssituation an dieser Stelle in Jessen.

Die nicht ungefährliche Kurvensituation wird sich für Kraftfahrer und Radfahrer bereits entspannen, sobald die Sperrzäune entfernt sind.

Jessen/MZ. - Seit Anfang September ist die Zufahrt von der Elsterbrücke (Annaburger Straße) zur Langen Straße in Jessen gesperrt. Dieser Zustand soll noch bis Ende der laufenden Woche anhalten. Wie zu erleben ist, wird das Eckhaus neben dem Mechanischen Handwerksbetrieb Torsten Bischoff abgerissen. Damit soll die Verkehrssituation in dieser recht engen rechtwinkligen Kurve entspannt werden. „Wir liegen damit gut in der Zeitplanung“, antwortet der amtierende Bauamtsleiter Fabian Schubert an diesem Dienstag auf die entsprechende Nachfrage der MZ.