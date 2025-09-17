Mit 60 Großplakaten will die Stadt Merseburg Anwohner in Merseburg-Süd animieren, die richtigen Tonnen zu verwenden. Das Besondere: Menschen aus dem Viertel werben in sechs Sprachen dafür.

Merseburg/MZ - Der Wind drückt gegen das riesige Plakat, das Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) am Mittwoch an einem Bauzaun festmacht. Als alle Kabelbinder das Plakat festgezurrt haben, erkennt man den Mann auf dem Plakat: den Imam. Er, der Oberbürgermeister selbst und ein Vertreter des Vereins Brücke der Solidarität stehen mit ihren Gesichtern für das richtige Entsorgen von Müll. Die Plakate sind ein Teil vieler Maßnahmen, die das Leben und Zusammenleben in Merseburg-Süd verändern – und in diesem Fall die Müllbelastung reduzieren sollen.

Die Bauzäune bilden ein Dreieck, und an jeder Seite hängt dasselbe Plakat in unterschiedlichen Sprachen. „Wir haben hier die sechs häufigsten Sprachen verwendet“, so Müller-Bahr. Darunter sind Deutsch, Türkisch und Arabisch. Insgesamt 60 dieser Großplakate wurden in Merseburg aufgestellt. Ein Großteil davon in Merseburg-Süd, eines in West und eines in Nord. An der Straße des Friedens stehen gleich mehrere Bauzäune, aber auch in den kleinen Straßen und Innenhöfen wurden die Hinweise aufgestellt.

Das Thema Müllverschmutzung beschäftigt die Anwohner in Merseburg-Süd

Es gehe darum, den Müll nicht in die Umwelt zu werfen, aber auch um das Thema Mülltrennung. Man erhoffe sich, mit den Gesichtern, vor allem mit dem Imam, mehr Druck zu erzeugen. „Wir haben uns erklären lassen, dass der Imam in einigen Kulturen eine besondere Bedeutung hat“, sagt Müller-Bahr und fügt hinzu, dass sich die Plakate an alle Bewohner und Besucher des Viertels richten. Ein Mann kommt vorbei, und auch er beschwert sich über falsch befüllte Tonnen und Müll, der herumliegt.

Als er ein zweites Mal vorbeiläuft, hat auch er noch eine Idee: Direkt an Umzäunungen der Müllstandplätze sollten die Plakate hängen. „Wir schauen uns das nochmal an“, sagt Müller-Bahr. Zwar gebe es zum Teil schon einige Plakate nahe der Entsorgungsmöglichkeiten, aber das Gespräch mit den Vermietern wolle man trotzdem nochmal suchen. Dafür gebe es extra eine Müllgruppe, bestehend aus Vermietern, Hausmeistern und der Stadt.

In dem Merseburger Viertel greifen nun mehrere Initiativen ineinander

Sei das Ergebnis des gut 10.000 Euro teuren Projektes überhaupt messbar? „Ja, es ist messbar. Die Plakate stehen auf Gelände der Wohnungsgesellschaften, die den Müll beräumen müssen. Sie können sicher sagen, ob es besser geworden ist.“ Sechs Monate sollen die Plakate vorerst stehen bleiben.

Die Arbeit in dem Viertel sei in den vergangenen Jahren auf vielfältige Weise gewachsen. Als Erfolg könne man verbuchen, dass die Vermieter sich zusammengetan haben und dass einige Blöcke sogar saniert wurden. Auch die Polizei bestreife Merseburg-Süd. „Auch wenn man das nicht so deutlich sieht“, so Müller-Bahr. Der Saubermarathon gehöre zu den erfolgreichen Konzepten, ebenso wie die Müllzwerge, und auch an der Grundschule hat sich mit dem Keks-Projekt etwas bewegt.

Andere kleinere und größere Projekte haben sich im Viertel entwickelt. „Die wirklich großen und teuren Sachen können wir erst angehen, wenn wir ein Stadtteilkonzept haben. Und auch daran arbeiten wir“, so der OB. Zuletzt fand ein Bürgerforum dafür statt. Ohne das Konzept jedoch könne die Stadt keine Fördermittel beantragen.