Inmitten der großen Geldnot dürfen der Burgenlandkreis und seine Gemeinden dank des „Sondervermögens“ nun einen Teil ihrer Wünsche umsetzen. Welche Ideen es im Wethau- und Unstruttal, an der Finne sowie in Naumburg gibt.

Riesiger Geldsegen für Naumburg und Umgebung: Was damit geschehen soll

Schlagloch-Pisten gibt es auch im Burgenlandkreis genügend: Durch das Sondervermögen könnte ihre Zahl nun deutlich reduziert werden.

Naumburg. - Seit dieser Woche ist klar, wie in Sachsen-Anhalt das von der Bundesregierung beschlossene „Sondervermögen“ (auf gut Deutsch: die Sonderschulden) verteilt werden. 2,61 Milliarden Euro fließen in unser kleines Bindestrich-Bundesland. Tageblatt/MZ gibt einen Überblick, was davon an Saale, Unstrut und Finne ankommt.