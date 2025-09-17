Das Zeitzer Tierheim konnte in den zurückliegenden Wochen gut vermitteln. Viele Katzen fanden ein Für-immer-Zuhause. Warum es mit der scheinbaren Ruhe aber bald vorbei ist.

Freude und Sorge im Tierheim Zeitz: Auch ältere Katzen fanden ein Zuhause. Doch wie wird der Kitten-Herbst?

Der Nachwuchs der im Juli einfach am Tierheimtor ausgesetzten British Shorthair-Katze tobt munter durchs Katzenzimmer und futtert sich groß. Die Fellnasen sind bereits reserviert.

Zeitz/MZ. - „Wir haben sehr gut vermittelt“, sagt Tierheimleiterin Eva-Maria Bauer mit Blick auf die gut, aber nicht übermäßig gefüllten Katzenzimmer. Aber die Tierschützerin weiß, dass ihr und ihrem Team nur eine Atempause vergönnt war.