Tierschutz in Zeitz Freude und Sorge im Tierheim Zeitz: Auch ältere Katzen fanden ein Zuhause. Doch wie wird der Kitten-Herbst?
Das Zeitzer Tierheim konnte in den zurückliegenden Wochen gut vermitteln. Viele Katzen fanden ein Für-immer-Zuhause. Warum es mit der scheinbaren Ruhe aber bald vorbei ist.
17.09.2025, 19:00
Zeitz/MZ. - „Wir haben sehr gut vermittelt“, sagt Tierheimleiterin Eva-Maria Bauer mit Blick auf die gut, aber nicht übermäßig gefüllten Katzenzimmer. Aber die Tierschützerin weiß, dass ihr und ihrem Team nur eine Atempause vergönnt war.