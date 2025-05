Notaufnahme für Katzenbabys in Zeitz

Zeitz/MZ. - Janine lebt mit ihren vier Babys in einem Zimmer, Tessa mit ihren in einem anderen. Insgesamt sechs Katzenmütter werden derzeit im Zeitzer Tierheim mit ihren Jungen versorgt. Die sind allesamt wenige Wochen alt. Es sind fast 30 Mäulchen, die gestopft werden wollen. Und sobald die Kleinen bei festem Futter auf den Geschmack gekommen sind, muss auch das in ausreichendem Maße im Regal stehen.