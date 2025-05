Halle/MZ - Chase Jackson zieht Augen auf sich. Ihr Körper ist gleich einer Leinwand mit Tattoos bedeckt, das Gesicht schminkt die US-Amerikanerin zu jedem Wettkampf kunstvoll. Blumen, Flammen, Schmetterlinge oder auch Drachen umspielten schon ihre Augen, schmückten die Stirn. „Ich war schon immer kreativ, aber ich dachte lange, ich kann das so nicht öffentlich tragen“, sagt Jackson. Erst ihr Mann Mitchell ermutigte sie dazu. „Er meinte, die Leute werden es lieben.“ Und das taten sie.

Die 30-Jährige ist die schillerndste Figur des Kugelstoßens. An diesem Freitag, wenn zum Jubiläum der Werfertage – es ist die 50. Auflage – auf dem Marktplatz, im Herzen der Stadt gestoßen wird, wird Jackson die Blicke Hunderter Hallenser auf sich ziehen. „Ich habe schon ein paar Mal an vergleichbaren Orten gestoßen, so etwas ist großartig, man kann viel mehr mit den Leuten interagieren“, erzählt sie im Gespräch mit der MZ im Foyer des Athleten-Hotels etwas außerhalb Halles. „Ich war hier noch nie auf dem Markt, bin deshalb auch etwas aufgeregt.“

Duell mit Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye fällt aus

Jackson, Kennern auch noch unter ihrem Geburtsnamen Ealey bekannt, ist viel mehr als nur ihre kunstvolle Fassade. In der Kugelstoßerin steckt Urgewalt. Die letzten zwei Weltmeistertitel gingen an die Frau aus Springfield (Illinois), bei den Werfertagen führte in den vergangenen drei Jahren an ihr kein Weg vorbei. In den vergangenen zehn Jahren hat bei den Frauen gar niemand weiter gestoßen als Jackson. Auf 20,76 Meter wuchtete sie das vier Kilogramm schwere Sportgerät 2023.

Weiter auch, als es Yemisi Ogunleye bisher jemals gelungen ist. Mit der Olympiasiegerin von Paris sollte sich Jackson im Schatten der Hausmannstürme ein großes Duell liefern. Ogunleye musste aber kurzfristig absagen. Infekte hatten sie ausgebremst, die Form gibt einen Start nicht her, teilte ihr Management der MZ mit. „Das ist schade, man will sich immer mit den Besten messen“, bedauert Rivalin Jackson die Absage.

Sie selbst erlebte in Paris ein Desaster, scheiterte bereits in der Qualifikation nach zwei ungültigen Versuchen und einem Sicherheitsstoß, der zu kurz für das Finale war. „Das ist noch immer nicht ganz aus meinem Kopf, ich bin als Favoritin angereist“, sagt Jackson.

Auf dem Weg in die Weltklasse hat die 1,78-Meter-Frau jedoch viele Erfahrungen mit Rückschlägen gemacht, schwere Corona-Infektionen überstanden, auch sportliche Nackenschläge überwunden. „Ich bin im Kopf inzwischen so stark, dass ich solche Dinge ganz gut verarbeiten kann.“

Chase Jackson ist ein Vorbild für junge Frauen

Ihre Mentalität und Hartnäckigkeit, auch ihr Erscheinungsbild hat Jackson zu einem Vorbild für viele Frauen werden lassen. Sie gilt als Vorkämpferin für Body Positivity, also der positiven Einstellung zum eigenen Körper, auch wenn dieser nicht so aussehen mag, wie es einem die Werbeindustrie als Ideal verkauft. „Ich bekomme so viele Rückmeldungen von Mädchen und Frauen, dass ich sie motiviere, mehr aus sich herauszukommen“, sagt Jackson stolz.

Ihre bunte Gesichtsbemalung trägt einen Teil dazu bei. „Die Leute fragen, wie ich mir so etwas zutraue. Ich mache es einfach“, sagt sie. Was Jackson für die 50. Werfertage Kunstvolles plant? „Vielleicht etwas spezielles für Halle, immerhin ist es ein Jubiläum“, sagt sie.

Olympiasieger, Weltmeister und Weitenjäger kommen nach Halle

Auch ohne Yemisi Ogunleye ist am Freitag auf dem Markt in Halle Weltklasse im Kugelstoßen zu erleben. Neben Jackson startet ab 16.45 Uhr mit ihrer Landsfrau Jessica Ramsey (20,12) eine weitere 20-Meter-Stoßerin. Bei den Männern, die um 18.15 Uhr beginnen, ragen der zweifache Weltmeister und Olympia-Zweite Joe Kovacs (Bestleistung 23,23 Meter) sowie der Olympia-Dritte Rajindra Campell (22,31) heraus. Der Eintritt beim Kugelstoßen ist frei.

Am Samstag sind in der Anlage in den Halleschen Brandbergen vor allem die Felder im Diskuswurf herausragend besetzt. Die nationale Spitze ist bei Männern und Frauen komplett vertreten, dazu kommt etwa der Australier Mathew Denny, dessen Wurf auf 74,78 Meter der drittweiteste der Geschichte ist. Die Augen liegen zudem auf Hammerwurf-Olympiasieger Ethan Katzberg aus Kanada. Los geht es um 9 Uhr; Eintritt zehn Euro, ermäßigt fünf.