OB-Vertrauter soll aus Gremium in Halle abberufen werden

Halle (Saale)/MZ. - Die Linken-Fraktion will ihren Vertreter im Bäder-Beirat der Stadt austauschen. Anstelle von David Horn soll Elisabeth Nagel in das Beratungsgremium entsendet werden. Über die Personalie soll in der kommenden Woche im Stadtrat abgestimmt werden. Der 33-jährige Horn gilt als enger Vertrauter des neuen Oberbürgermeisters Alexander Vogt (parteilos).