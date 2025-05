Der Rehasportverein „Gesund und Fit“ feiert am Freitag die Eröffnung seines neuen Standorts in Hohenmölsen. Dabei sorgt Mundharmonikaspieler Michael Hirte für Stimmung.

Schlagerstar Michael Hirte tritt im neuen Rehasportzentrum in Hohenmölsen auf

Daniel Frommann ist Vorsitzender des Rehasportvereins Gesund und Fit aus Teuchern. In Hohenmölsen hat er in einen neuen Standort investiert - und zur Eröffnung einen bsonderen Gast eingeladen.

Hohenmölsen - Die Wände sind frisch tapeziert, die Böden wurden neu verlegt. Und die Fitnessgeräte stehen an Ort und Stelle und warten auf ihre Benutzer. Denn am kommenden Freitag eröffnet der Rehasportvereins „Gesund und Fit“ aus Teuchern seinen neuen Standort in der Hohenmölsener Ernst-Thälmann-Straße.