Künstlerische Interventionen in den Zoologischen Sammlungen am Domplatz und eine Drohnen-Show sind Auftakt eines Festivals, das bis zum 3. Juni mit Ausstellungen, Filmen und einem Symposium einlädt.

Halle (Saale)/MZ. - Großer Andrang am späten Nachmittag in den Zoologischen Sammlungen am Domplatz: Bevor am Abend in der Leopoldina die Sonderausstellung „Planetarische Bauern“ zusammen mit dem unter dem gleichen Motto stehenden Werkleitz Festival eröffnet wurde, hatten Neugierige schon vorab Gelegenheit, eine zum Festivalprogramm gehörende Ausstellung im Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen (ZNS) der Uni Halle zu besuchen.