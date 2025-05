Seniorenbetreuung in Stecklenberg Arbeiten „am offenen Herzen“: Was im DRK-Seniorenzentrum umgebaut worden ist

Im DRK-Seniorenzentrum Stecklenberg im Harz sind umfangreiche Umbauarbeiten erfolgt, mit denen auch in die Gebäudesubstanz eingegriffen wurde. Was so mit Hilfe des Landes geschaffen wurde.