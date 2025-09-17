Till Steinforth wird bei der WM in Japan den ersten im 3D-Druck hergestellten Laufschuh präsentieren. Wie es für den Athlet des SV Halle sportlich aussieht.

Bei der WM in Japan: Till Steinforth sorgt mit einer Schuh-Revolution für Aufsehen. Aber was ist für ihn sportlich möglich?

Till Steinforth wird bei der Leichtathletik-WM eine Weltneuheit präsentierten: Laufschuhe aus dem 3D-Drucker.

Tokio/MZ - Wenn Till Steinforth am Samstag das Nationalstadion in Tokio betritt, wird eine Weltneuheit in seiner Sporttasche stecken. Der „Ripple Runner“, wie ihn der Zehnkämpfer des SV Halle getauft hat, der „Wellenläufer“ – frei übersetzt – ist der erste rein im 3D-Druck hergestellte Laufschuh. Erdacht, gestaltet und produziert hat ihn Steinforth, Tausendsassa der deutschen Leichtathletik, der in Japan sein Debüt auf der Bühne Freiluft-Weltmeisterschaft gibt.