In der Stadt Südliches Anhalt sind zuletzt viele Altkleidercontainer verschwunden. Die MZ hat sich erkundigt, was passiert ist und welche Probleme die Anbieter haben.

Den Stellplatz in Breesen, laut Unterlagen betrieben von der Firma Profittex, hat die Stadt zu Anfang 2026 gekündigt.

Südliches Anhalt/MZ. - Ist das noch Kleidung oder schon Sondermüll? Diese Frage mag sich mancher gestellt haben, wenn er in den vergangenen Monaten an Bergen von Unrat auf, vor und neben diversen Altkleidercontainern vorbei gegangen ist. Es ist ein Problem, dass viele Kommunen betrifft und zuletzt auch Stadträte im Südlichen Anhalt beschäftigte. Wie also ist es um die Containerlandschaft zwischen Quellendorf und Gröbzig bestellt?